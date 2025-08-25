وزير الخارجية يتحادث بجدة مع نظيره السعودي

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بجدّة، محادثات ثنائية مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، فيصل بن فرحان آل سعود.

وجاء هذا اللقاء، حسب بيان للوزارة، على هامش مشاركة الوزير، في أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وسمح اللقاء بتناول واقع العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وآفاق تعزيزها والسمو بها إلى مراتب أعلى. لاسيما في سياق التحضيرات الجارية لانعقاد الدورة الأولى لمجلس التنسيق الأعلى الجزائري-السعودي.

كما ناقش الوزيران مستجدات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها التطورات الخطيرة التي تعرفها القضية الفلسطينية.