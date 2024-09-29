وزير الخارجية يتحادث مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الأحد، بنيويورك، محادثات ثنائية مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فليمون يانغ.

وحسب بيان للوزارة، أعرب الوزير أحمد عطاف، بهذه المناسبة، عن اعتزازه بتولي شخصية كاميرونية. وإفريقية لرئاسة الجمعية العامة في دورتها الحالية.

مؤكدّا دعم الجزائر التام له في الاضطلاع بالمسؤوليات المنوطة به. لاسيما تلك المتعلقة بتعزيز دور القارة الإفريقية في العمل الدولي متعدد الأطراف بشكل عام وبمنظمة الأمم المتحدة بشكل خاص.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن آفاق مُساهمة الجمعية العامة للأمم المتحدة في تمكين القارة الإفريقية من تحقيق الأولويات التي سطرتها للمرحلة المقبلة.

ومن بين هذه الأولويات، إصلاح مجلس الأمن الأممي وإعادة هيكلة المؤسسات المالية والنقدية والمصرفية الدولية.

وكذا حشد التمويل الدولي الكفيل بتجسيد أهداف التنمية. والتكامل والاندماج على النحو المُحدد في الأجندة الإفريقية 2063، حسب ذات البيان.