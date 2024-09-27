وزير الخارجية يتحادث مع نظرائه من عدة دول بنيويورك

أجرى وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، اليوم الجمعة، محادثات مع نظرائه من عدة دول. في إطار مشاركته في أشغال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الـ79 بنيويورك.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، أجرى عطاف، محادثات مع وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية، بسام صباغ.

كما أجرى أحمد عطاف، محادثات مع وزير الشؤون الخارجية بجمهورية أوغندا، جيجي أودونغو.

فيما تحادث الوزير، مع وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، محمد سيداتي.

وأجرى الوزير عطاف، محادثات، مع وزيرة الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية بجمهورية السنغال، ياسين فال.

كما أجرى وزير الشؤون الخارجية محادثات مع وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتوغوليين في الخارج بجمهورية توغو، روبرت دوسي.