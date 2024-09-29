وزير الخارجية يتحادث مع نظرائه من عدة دول بنيويورك

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الأحد، بنيويورك، محادثات ثنائية مع نظرائه من عدة دول.

وحسب بيان للوزارة، أجرى الوزير عطاف، محادثات ثنائية، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد سالم ولد مرزوك.

كما تحادث الوزير، مع ووزير الشؤون الخارجية بروسيا الاتحادية، سيرغي لافروف. ووزير الشؤون الخارجية والتعاون بجمهورية بنين، أولوشيغون أجادي بكاري.

وأجرى الوزير، محادثات ثنائية، مع وزير الشؤون الخارجية بدولة أريتيريا، عثمان صالح محمد. ووزير الشؤون الخارجية بجمهورية الهند، سوبرامانيام جايشانكار. ووزير الشؤون الخارجية والتجارة بجمهورية جزر مارشال، كالاني كانيكو.

وسمح لقاء الوزير بنظيره الموريتاني ببحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط في ظل تواصل حرب الإبادة بقطاع غزة. وامتداد التصعيد الإسرائيلي إلى لبنان وكافة أرجاء المنطقة.

بالإضافة إلى التشاور والتنسيق بخصوص العديد من الملفات والقضايا المطروحة في إطار الاتحاد الإفريقي.

أما المحادثات التي أجراها الوزير أحمد عطاف مع نظيره الروسي، فقد خُصصت لمناقشة السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف الميادين. ومواصلة التشاور والتنسيق بشأن القضايا الدولية والإقليمية، لاسيما داخل مجلس الأمن الأممي.

ومع وزير خارجية بنين، ناقش الطرفان آفاق توطيد التعاون الثنائي. واستعرضا مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية بالجوار المشترك للبلدين.

أما اللقاء مع وزير الخارجية الإريتري فقد سمح بتبادل الرؤى والتحاليل حول المستجدات بفضائي انتماء البلدين. فضلا عن بحث آفاق تطوير العلاقات الثنائية.

ومن جانب آخر، تناول وزير الشؤون الخارجية مع نظيره الهندي الترتيبات المتعلقة بالتحضير للاستحقاقات المرتقبة على صعيد العلاقات الثنائية.

وفي الختام، بحث الوزير أحمد عطاف مع وزير خارجية جزر مارشال آفاق تعزيز التنسيق بالمحافل الدولية. لاسيما بخصوص المسائل والقضايا التي تحظى باهتمامهما المشترك.