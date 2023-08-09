وزير الخارجية يتحادث مع نظيره الأمريكي

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، اليوم الأربعاء، محادثات مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن.

هذا وحل وزير الخارجية، بتكليف من رئيس الجمهورية، ابتداء من عشية الثلاثاء، بواشنطن، عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية، في زيارة عمل تدوم يومين.

واستعرض الطرفان خلال اللقاء، واقع وآفاق العلاقات الجزائرية – الأمريكية والقضايا الإقليمية والدولية. كما ثمن الطرفان عمق وصلابة علاقة الصداقة والتعاون التاريخية التي تربط الجزائر وأمريكا.

فيما جدد الطرفان التعبير عن الإرادة السياسية القوية التي تحدو قيادتي البلدين في تعزيز الشراكة بينهما.

وفيما يخص الأحداث الدولية، أكد الطرفان على توافق مواقف البلدين في تفضيل الحل السلمي بكل من النيجر ومالي وليبيا.

كما تناول الطرفان آخر تطورات القضية الصحراوية مجددين دعمهما لجهود المبعوث الأممي دي ميستورا.

هذا وتندرج هذه الزيارة التي تأتي استجابة للدعوة التي تلقاها الوزير أحمد عطاف من نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن. في إطار الجهود الرامية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتكثيف الحوار السياسي بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية. بما يخدم تطلعات الطرفين في بناء شراكة استراتيجية. ويسهم في الدفع بالتزامهما المشترك في نشر الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.

ومن المنتظر أن يجتمع الوزير أحمد عطاف مع كاتب الدولة الأمريكي أنتوني بلينكن. وكذا مع مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومي.

كما سيكون له لقاءات مع متعاملين اقتصاديين أمريكيين وكذا مع ممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية.