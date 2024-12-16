وزير الخارجية يتحادث مع نظيره الإثيوبي

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بأديس أبابا، مباحثات مع نظيره الإثيوبي، جيديون تيموثيوس.

وحسب بيان للوزارة، خُصصت هذه المباحثات لاستعراض السبل الكفيلة بتوظيف الاجتماع المقبل للجنة الحكومية المشتركة. من أجل إعطاء زخم إضافي وإضفاء حركية متجددة على العلاقات الجزائرية الإثيوبية.

ويأتي ذلك، من خلال تحيين وإثراء الإطار القانوني البيني وإيلاء العناية المطلوبة للدفع بالتعاون في الميادين الاقتصادية.

كما تبادل الوزيران وجهات النظر بخصوص عدد من الملفات الهامة المطروحة على مستوى الاتحاد الإفريقي.