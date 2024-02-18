وزير الخارجية يتحادث مع نظيره الإثيوبي.. هذا ما دار بينهما

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بأديس أبابا، محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، تايي اتسقى سيلاسي.

وحسب بيان للوزارة، هنأ الوزير أحمد عطاف نظيره الأثيوبي بمناسبة تعيينه حديثا على رأس دبلوماسية بلاده. وبحث معه سبل وآفاق توطيد العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في سياق التحضير لانعقاد اللجنة المشتركة الجزائرية الاثيوبية.

كما استعرض الطرفان الأوضاع الراهنة بمنطقتي انتماء البلدين، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها التدخلات الخارجية بمختلف أشكالها.

حيث جدّدا التزامهما بتقاليد التشاور والتنسيق وتبادل الدعم حول القضايا التي تقع في صلب اهتمامات البلدين الشقيقين. وعلى رأسها تصفية الاستعمار في القارة الافريقي. وتوطيد دعائم السلم والأمن والاستقرار في مختلف ربوعها.

وجاء هذا اللقاء، على هامش مشاركة الوزير، مُمثلا لرئيس الجمهورية في أشغال الدورة العادية الـ37 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي.