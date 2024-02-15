وزير الخارجية يتحادث مع نظيره البنيني

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بأديس أبابا، محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون بجمهورية البنين، أوشلغون أجادي باكاري.

وحسب بيان للوزارة، سمح اللقاء ببحث سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين. وتعزيز التشاور بخصوص تطورات الأوضاع السياسية والأمنية بمنطقة الساحل الصحراوي. لاسيما من خلال المُساهمة في ترقية الحلول السلمية لمختلف الأزمات والنزاعات.

وجرى اللقاء على هامش مشاركته في أشغال اليوم الثاني من الدورة العادية الرابعة والأربعين (44) للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.