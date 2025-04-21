وزير الخارجية يتحادث مع نظيره التركي

تحادث وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الإثنين، بالعاصمة مع نظيره التركي، هاكان فيدان.

وحسب وزارة الخارجية، تحادث وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف. مع نظيره التركي، هاكان فيدان. على هامش انعقاد الدورة الـ 03 للجنة الجزائرية التركية للتخطيط التي انطلقت فعاليتها اليوم بنفدق الأوراسي.

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