وزير الخارجية يتحادث مع نظيره التونسي بالقاهرة

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، اليوم، بالقاهرة، مُحادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج التونسي، محمد علي النفطي، قُبيل مُشاركته في أشغال القمة العربية الطارئة،

وحسب بيان للوزارة، سمح اللقاء بالتشاور حول مُختلف التحديات التي تُواجهها القضية الفلسطينية. على ضوء ما هو مُنتظر من القمة غير العادية من مُخرجات.

كما تطرق الوزيران إلى الجهود المُشتركة الرامية إلى توطيد علاقات الشراكة والتكامل بين البلدين. في سياق التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة.