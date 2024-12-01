وزير الخارجية يتحادث مع نظيره الجيبوتي

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية، أحمد عطاف، اليوم بوهران، محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي، محمود علي يوسف.

وناقش الوزير، في هذا اللقاء الذي جاء على هامش أشغال الندوة الحادية عشر رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا، مع نظيره الجيبوتي، الذي يترأس أشغال طبعة هذا العام من مسار وهران بحكم تولي بلاده الرئاسة الدورية لمجلس السلم والأمن الإفريقي، المواضيع المدرجة على جدول أعمال الندوة.

كما أشاد الطرفان بأهمية مسار وهران الذي سمح بتعزيز التنسيق البيني إزاء التحديات المتعاظمة التي تواجهها البلدان الإفريقية.

وبحثا سبل تثمين المكاسب التي حققتها القارة في الفترة الأخيرة. على غرار الانضمام إلى مجموعة العشرين وكذا الزخم الإيجابي في التعاطي مع المطالب الإفريقية بخصوص إصلاح مجلس الأمن.