وزير الخارجية يتحادث مع نظيره الصومالي

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بأديس أبابا، محادثات ثنائية مع وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الفيدرالية، علي محمد عمر.

وحسب بيان للوزارة، شكلت المحادثات فرصة لتبادل وجهات النظر حول أهم المسائل المدرجة على جدول أعمال المجلس التنفيذي. وبحث سبل إضفاء المزيد من الحركية على العلاقات الثنائية الجزائرية الصومالية.

كما أكد الطرفان، بهذه المناسبة، على أهمية مواصلة التنسيق البيني بين البلدين خلال عضويتهما غير الدائمة بمجلس الأمن الأممي، لاسيما في إطار مجموعة الأعضاء الأفارقة الثلاث “+A3”.