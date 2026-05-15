وزير الخارجية يتحادث مع نظيره المصري

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية، أحمد عطاف، اليوم، اتصالاً هاتفيا مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بدر عبد العاطي.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، تناول الاتصال علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها. وذلك في ضوء توجيهات قائدي البلدين وفي أفق الاستحقاقات الثنائية المقبلة.

كما تبادل الوزيران وجهات النظر والتحاليل بخصوص تطورات الأوضاع في الجوار الإقليمي المشترك وكذا بمنطقة الشرق الأوسط والخليج. بما يعكس حرص البلدين على تقاليد التشاور والتنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المتقاسم.