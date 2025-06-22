وزير الخارجية يتحادث مع نظيره الموريتاني

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بإسطنبول، محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج للجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد سالم ولد مرزوك.

وحسب بيان للوزارة، تناول الوزيران، بالتشاور والتنسيق، أهم المسائل المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري. وبحثا سُبل وآفاق تحقيق المزيد من النتائج على درب المُضي قُدما بعلاقات الأخوة والشراكة والتكامل بين البلدين الشقيقين. بما يتماشى مع التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية وأخيه الرئيس محمد ولد الغزواني.