وزير الخارجية يتحادث مع نظيره النيجيري

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بأديس أبابا، محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية بجمهورية نيجيريا الفيدرالية، يوسف توغار، وذلك عشية انعقاد المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.

وحسب بيان للوزارة، تبادل الطرفان الرؤى والتحاليل بخصوص مُستجدات الأوضاع بفضاء انتمائهما المُشترك.

واستعرضا الجهود المبذولة في سبيل إعطاء دفع للمشاريع ذات البعد التكاملي والاندماجي في المنطقة.

كما بحث الوزيران أبرز الملفات والقضايا المطروحة على جدول أعمال المجلس التنفيذي.