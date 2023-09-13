وزير الخارجية يتحادث هاتفيا مع نظيره الإيطالي حول الوضع الراهن بمنطقة الساحل

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف اليوم. مكالمة هاتفية من قبل نظيره الإيطالي، أنطونيو تاجاني، تناولت الوضع الراهن في منطقة الساحل.

وأبلغ أحمد عطاف نظيره الإيطالي بردود الفعل المشجّعة التي لازالت تتلقّاها مبادرة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. من أجل تسوية سياسية للأزمة في النيجر.

وجدّد الوزير الإيطالي دعم بلاده لإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة. مؤكدا بصفة خاصة على دعمه لفكرة تنظيم ندوة دولية حول التنمية في منطقة الساحل.

كما كان الوضع المتدهور في مالي في صلب محادثات الوزيرين. حيث تطابقت وجهات نظرهما حول ضرورة العودة السريعة لتنفيذ إتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر. كما لفت تسارع حركة الهجرة غير الشرعية في البحر الأبيض المتوسط انتباه الوزيرين، اللذين تبادلا الآراء والتحاليل بخصوص هذا الموضوع.