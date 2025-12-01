وزير الخارجية يتسقبل نظيره الصحراوي

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، صباح اليوم الإثنين، بالمركز الدولي للمؤتمرات، وزير الخارجية والشؤون الإفريقية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، محمد يسلم بيسط.

وحسب بيان للوزارة، تبادل الوزيران الرؤى والتحاليل بخصوص مستجدات القضية الصحراوية. لاسيما سبل وآفاق تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 9727 المعتمد مؤخرا من قبل مجلس الأمن الأممي.