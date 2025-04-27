وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد سُفراء جدد لدى الجزائر

إستلم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، ‎أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، نسخا من أوراق اعتماد بعض السفراء الجدد لدى الجزائر.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، استقبل عطاف، السيد عبد الرحمن سيكي كمار، الذي سلّمه نسخا من أوراق اعتماده بصفته سفير جمهورية غينيا لدى الجزائر.

كما استقبل الوزير، السيد توبلي مولابو لوبايا، الذي سلّمه نسخا من أوراق اعتماده بصفته سفير جمهورية زامبيا لدى الجزائر.

واستقبل عطاف، السيد بوجانا كونديك، التي سلّمته نسخا من أوراق اعتمادها بصفتها سفيرة البوسنة والهرسك لدى الجزائر.

فيما استقبل وزير الدولة أحمد عطاف، السيد اندراس روندو، الذي سلّمه نسخا من أوراق اعتماده بصفته سفير جمهورية استونيا لدى الجزائر.