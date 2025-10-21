وزير الخارجية يتسلم رسالة خطية من نظيرته البريطانية

إستقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، نائب كاتب الدولة البريطاني المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هايميش فالكونر.

وبهذه المناسبة، سلّم نائب كاتب الدولة البريطاني رسالة خطية موجهة إلى وزير الدولة من طرف نظيرته البريطانية، إيفات كوبر.

وحسب بيان للوزارة، جاء هذا اللقاء، عقب المباحثات التي أجراها ذات المسؤول، مع كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري.

وقد سمح اللقاء بتناول مختلف أبعاد العلاقات الجزائرية-البريطانية وآفاق الارتقاء بها إلى مستويات أعلى. لاسيما من خلال تعزيز الحوار الاستراتيجي وتوطيد الشراكة الاقتصادية القائمة بين البلدين.

كما ناقش الطرفان جملة من القضايا الراهنة المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن الأممي.