وزير الخارجية يتسلّم نسخ أوراق اعتماد سفراء جدد

تسلم وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، نسخا من أوراق إعتماد سفراء جدد.

وحسب بيان للوزارة، إستقبل وزير الدولة، السيدة أماساري سافينا كلوديا، التي سلّمته أوراق الديوان بصفتها السفيرة والمنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة لدى الجزائر.

كما إستقبل الوزير عطاف، السيدة كاترين نوروجين كونجي، التي سلّمته نسخًا من أوراق اعتمادها بصفتها سفيرة جمهورية مالاوي لدى الجزائر.

فيما استقبل وزير الدولة، السيد خطري ادوه خطري، الذي سلّمه نسخًا من أوراق اعتماده بصفته السفير الجديد للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لدى الجزائر.