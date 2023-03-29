وزير الخارجية يتطرق رفقة نظيره الإيطالي إلى القضايا الإقليمية والدولية المشتركة

تلقى اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، إتصالا هاتفيا من نظيره الإيطالي، أنطونيو تاجاني. الذي هنأه بمناسبة تعيينه على رأس الدبلوماسية الجزائرية.

هذه المحادثة التي تأتي في أعقاب المكالمة الهاتفية بين الرئيس عبد المجيد تبون والرئيس سيرجيو ماتاريلا. سمحت للوزيرين باستعراض التقدم المحرز في سبيل تعميق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين. اللذين تربطهما معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون. التي يحتفل الطرفان هذا العام بالذكرى العشرين للتوقيع عليها.

فضلا عن ذلك، وفيما يتعلق بالمستجدات الإقليمية والدولية. تطرق الوزيران إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك على ضفتي البحر الأبيض المتوسط. مؤكدين على تقارب وجهات نظر البلدين القائمة على أساس احترام الشرعية الدولية والطموح المتبادل الذي يحدوهما في نشر الاستقرار والازدهار لا سيما في المنطقة المغاربية وفي كل ربوع افريقيا جنوب الصحراء الكبرى.