وزير الخارجية يتلقى اتصالا من رئيس الحكومة اللبنانية

تلقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من قبل رئيس الحكومة اللبنانية، نوّاف سلام.

وحسب بيان للوزارة، بحث الطرفان تطورات الأوضاع في جنوب لبنان، لاسيما ما يتعلق بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.

وجدّد الوزير أحمد عطاف تضامن الجزائر مع لبنان في وجه استمرار الانتهاكات الصارخة لسيادته وسلامته الترابية.

مؤكداً استعداد بلادنا لمواصلة وقوفها إلى جانب لبنان وتعزيز دورها الداعم له، لاسيما من موقعها بمجلس الأمن الأممي.

ويأتي هذا الاتصال، تبعاً للزيارة الرسمية التي قام بها وزير الدولة إلى بيروت كمبعوث خاص لرئيس الجمهورية.