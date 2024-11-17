وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره الأمريكي

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن.

وحسب بيان للوزارة، جدد كاتب الدولة الأمريكي تهاني الرئيس جو بايدن لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على إثر إعادة انتخابه لعهدة ثانية.

كما أعرب الطرفان عن ارتياحهما لما تم تحقيقه على درب تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتكثيف الحوار الاستراتيجي بينهما. معربين عن تطلعهما في أن يتم الحفاظ على هذه الديناميكية والبناء عليها مستقبلاً.

ومن جانب آخر، تبادل الطرفان وجهات النظر حول العديد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن. لاسيما تطورات الأوضاع في غزة وقضية الصحراء الغربية. وكذا مشروع تأسيس عملية أممية لحفظ السلام في هايتي.