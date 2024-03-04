وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره البريطاني وهذا ما دار بينهما

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الاثنين، مكالمة هاتفية من نظيره البريطاني، اللورد دافيد كامرون. وهذا في إطار المشاورات المنتظمة بين الجزائر والمملكة المتحدة حول العلاقات الثنائية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الوضع الإنساني في غزة.

وحسب بيان وزارة الخارجية، فإن الطرفان ثمّنا مستوى الحوار والتشاور السياسي بين البلدين. لا سيما التنسيق بين بعثتيهما الدائمتين بمجلس الأمن حول الوضع في فلسطين.

كما اتفقا الطرفان، على مواصلة الجهود لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار والتكفل بالوضع الإنساني في غزة. وضمان وصول المساعدات إلى سكانها.

وتناولا المساعي الرامية إلى انضمام فلسطين إلى منظمة الأمم المتحدة كخطوة عملية في مسار تجسيد حل الدولتين. طبقا لقرارات منظمة الأمم المتحدة ذات الصلة.

وجدّد أحمد عطاف، بهذه المناسبة، الدعوة إلى نظيره البريطاني للقيام بزيارة رسمية إلى الجزائر لتعميق المشاورات. وتوسيع مجالات التعاون والشراكة الثنائية بين البلدين.