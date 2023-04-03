وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيرته الفرنسية

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اتصالا هاتفيا من نظيرته الفرنسية، كاثرين كولونا. التي هنأته بمناسبة تعيينه على رأس الدبلوماسية الجزائرية.

كما سمح هذا الاتصال الذي يأتي في أعقاب المكالمة الهاتفية التي تمت بتاريخ 24 مارس بين الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. باستعراض سبل تعزيز العلاقات الجزائرية-الفرنسية في أفق الاستحقاقات الثنائية المتفق عليها. لا سيما زيارة الدولة التي سيقوم بها قريبا الرئيس عبد المجيد تبون إلى فرنسا.

وفي هذا السياق، قام أحمد عطاف و كاثرين كولونا بتقييم التقدم المحرز في معالجة الملفات الكبرى التي يفترض أن تشكل جوهر هذه الزيارة. كما أكدا قيامهما بتعيين جهات اتصال للسهر على تنسيق التعاون الثنائي في مختلف القطاعات. تجسيدا لما تضمنه “إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة بين الجزائر وفرنسا”.