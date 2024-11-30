وزير الخارجية يتلقى مكالمة من نظيره الهندي

تلقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم السبت، مكالمة هاتفية من وزير الشؤون الخارجية لجمهورية الهند، سوبرامانيام جايشنكر.

وحسب بيان للوزارة، أعرب الطرفان عن بالغ ارتياحهما لنجاح زيارة الدولة التي قامت بها رئيسة جمهورية الهند، دروبادي مورمو، إلى الجزائر شهر أكتوبر الماضي.

كما أكد الطرفان، على أن هذه الزيارة قد أضفت زخما جديداً على العلاقات الثنائية.

وفي ذات السياق، اتفقا على متابعة القرارات التي اتخذها قائدا البلدين. لاسيما عقد الدورة المقبلة للجنة الحكومية المشتركة بنيودلهي خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة.

كما شدد الوزيران على ضرورة تكثيف المشاورات السياسية بين البلدين. بالنظر للتحديات التي يفرضها الوضع الدولي الراهن على مختلف الأصعدة.

وجددا التزامهما بتعزيز التنسيق البيني في مختلف المنظمات ذات الإنتماء المشترك.