وزير الخارجية يتلقى مكالمة من نظيره المصري

تلقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، ظهيرة اليوم، مكالمة هاتفية من نظيره المصري، بدر عبد العاطي.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، قدّم الوزير المصري، لوزير الخارجية، التعازي، باسم جمهورية مصر العربية الشقيقة، على إثر الحادث الأليم لسقوط حافلة نقل بوادي الحراش.

وقد شكّل الاتصال فرصة للوزيرين لمواصلة التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مُقدمتها القضية الفلسطينية.

وفي هذا الإطار، تطرق الطرفان إلى التطورات الأخيرة المرتبطة بإحياء الاحتلال الإسرائيلي لمخططاته التوسعية.

وأكد الطرفان، بأن مستقبل السلام في الشرق الأوسط يظل مرهونًا بوقف حرب الإبادة المفروضة على الشعب الفلسطيني وبوضع حد للأوهام الإسرائيلية التوسعية. وكذا بالتعجيل نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيّدة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

ومن جانب آخر، تناول الوزيران مُستجدات الأوضاع في دولة ليبيا الشقيقة. وأكدا تمسكهما بدعم تسوية نهائية للأزمة الليبية، بما يصون سيادة هذا البلد ويحفظ وحدة شعبه وسلامة أراضيه. وبما يُعزز السلم والأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي ذات السياق، ناقش الطرفان التحضيرات المتعلقة بالاجتماع المقبل للآلية الثلاثية لدول الجوار بشأن الأزمة في ليبيا. وهو الاجتماع المزمع انعقاده بالجزائر خلال الفترة المقبلة.