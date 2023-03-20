وزير الخارجية يتلقى مكالمة من نظيره التونسي

تلقّى أحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. مكالمة هاتفية من نظيره أخيه وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار.

وحسب بيان للوزارة، فقد هنّأ نبيل عمار وزير الخارجية أحمد عطاف. على نيله ثقة رئيس الجمهورية وتعيينه على رأس الدبلوماسية الجزائرية.

للإشارة، فقد عيّن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الخميس الفارط، أحمد عطاف وزيرا للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. خلفا لرمطان لعمامرة.

أحمد عطاف من مواليد 10 جويلية 1953 في عين الدفلى. كما شغل أحمد عطاف عضوا لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، عطاف خريج المدرسة الوطنية للإدارة في 1975. كما كان سفير الجزائر في الهند ويوغوسلافيا والمملكة المتحدة. وكان أيضًا وزير الدولة بوزارة الخارجية المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية. وفي جانفي 1996، أصبح وزيرا للخارجية. وترك هذا المنصب في عام 1999.

عطاف: سنساهم في تمكين السياسة الخارجية للبلد من قطع أشواط نوعية إضافية جديرة بمقام الجزائر

عبر الوزير الجديد للخارجية أحمد عطاف، عن امتنانه لرئيس الجمهورية، على سخاء الثقة التي أحاطه بها. وعلى تمكينه من العودة إلى بيت الدبلوماسية الجزائرية. والاسهام في تمكين السياسة الخارجية للبلد من قطع أشواط نوعية إضافية جديرة بمقام الجزائر وقيمها.

كما كشف الوزير، خلال تسليم واستلام المهام مع سابقه رمطان لعمامرة عن لقائه قبل يومين برئيس الجمهورية، أين استمع مباشرة إلى ارشاداته وتوجيهاته وتعليماته. والتي تهدف إلى الارتقاء بالسياسة الخارجية للوطن إلى مستويات من النجاعة والنفوذ والتأثير. مشيرا إلى أنه وفي كل ما صدر عن الرئيس من تحليل وتقييم واستقرار واستشراف، كانت المصلحة الوطنية هي البوصلة.

وتابع عطاف، أن الرئيس حدد الأولويات والمقاربات والمنهجيات. كما ستكون له في المستقبل فرصة للوقوف عند كل ورشة من هذه الورشات.

كما نوه عطاف، إلى أن المرحلة التاريخية الراهنة، تتميز بالحساسية والدقة على كافة الأصعدة الوطنية منها والجهوية والعالمية. بالإضافة كذلك أوضح أنه وعلى الصعيد الوطني يعيش البلد تحولات لافتة، يتوجب على سياستنا الخارجية مواكبتها والتأقلم والتكيف معها.

وعلى الصعيد الجهوي، والتي تمر بتحولات وتقلبات وتغيرات عميقة تجعل سياستنا الخارجية مطالبة بالتفطن لكل تابعة من تبعاتها والتحلي باليقضة الشديدة في وجه مفرزاتها.

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