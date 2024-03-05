وزير الخارجية يتلقى مكالمة هاتفية من نظيرته الرومانية

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية من وزيرة الشؤون الخارجية الرومانية، لومينيتا تيودور أودوبيسكو.

وحسب بيان للخارجية، سمحت المحادثة باستعراض واقع العلاقات بين الجزائر ورومانيا، حيث أعرب الطرفان، بهذه المناسبة. عن ارتياحهما للتقدم المحرز في تجسيد أنشطة التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة، لاسيما في مجال تعزيز القدرات وتكوين الموارد البشرية.

كما تبادل الطرفان التحاليل ووجهات النظر بخصوص الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة في منطقة الساحل الصحراوي، حسب نفس البيان.

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