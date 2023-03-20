وزير الخارجية يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الموريتاني

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف. مكالمة هاتفية من وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك.

وأفاد بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، فقد هنأ محمد سالم ولد مرزوك، من خلال المكالمة. الوزير أحمد عطاف على نيله ثقة رئيس الجمهورية وتعيينه على رأس الدبلوماسية الجزائرية.

وقد عين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، أحمد عطاف وزيرا للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. خلفا لرمطان لعمامرة.

أحمد عطاف من مواليد 10 جويلية 1953 في عين الدفلى. وشغل أحمد عطاف عضوا لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، عطاف خريج المدرسة الوطنية للإدارة في 1975.

وكان سفير الجزائر في الهند ويوغوسلافيا والمملكة المتحدة.

وكان أيضًا وزير الدولة بوزارة الخارجية المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية.

في جانفي 1996، أصبح وزيراً للخارجية. وترك هذا المنصب في عام 1999.