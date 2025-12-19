وزير الخارجية يجتمع مع نظيره المصري

اجتمع وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بقصر التحرير، مع نظيره المصري، بدر عبد العاطي.

وتم عقد هذا اللقاء، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير إلى القاهرة للمشاركة في الدورة الثانية لمنتدى الشراكة الإفريقية-الروسية على المستوى الوزاري.

وخلال هذا الاجتماع، استعرض الوزيران نتائج الدورة التاسعة للجنة المشتركة العليا الجزائرية- المصرية، المنعقدة بالقاهرة يوم 26 نوفمبر المنصرم.

حيث ثمنا نوعية هذه النتائج، وأكدا في ذات السياق على الأهمية البالغة التي يوليها قائدا البلدين الشقيقين، الرئيس عبد المجيد تبون، وأخوه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكل ما من شأنه أن يسهم في نماء وتطور علاقات الأخوة والتعاون والشراكة بين الجزائر ومصر.

وعلى الصعيد الأوسع المتعلق بالأوضاع الإقليمية والدولية، شكل الاجتماع الثنائي فرصة لتبادل وجهات النظر حول جملة من القضايا التي تندرج في صلب اهتمام البلدين الشقيقين.

ويتعلق الأمر بالأوضاع في غزة بوجه خاص والقضية الفلسطينية بوجه عام، وأزمتي السودان وليبيا. وكذا مستجدات المشهد الأمني والسياسي في منطقة الساحل الصحراوي.