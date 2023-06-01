وزير الخارجية يجري لقاءات مع ممثلي الدول الأعضاء ومسؤولين بالأمانة العامة للأمم المتحدة

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، لقاءات مع العديد من ممثلي الدول الأعضاء. ومسؤولين بالأمانة العامة للأمم المتحدة.

ويأتي هذا في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى نيويورك بتكليف من رئيس الجمهورية. من أجل حشد الدعم لترشيح الجزائر لعضوية مجلس الأمن.

كما أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الخميس، محادثات مع وزير خارجية جمهورية ترينيداد وتوباغو، آمري براون. الذي سترأس بلاده الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها القادمة ابتداءا من شهر سبتمبر المقبل.

وقد هنأ رئيس الدبلوماسية الجزائرية نظيره من جمهورية ترينيداد وتوباغو على قرب تولي بلاده هذه المسؤولية الهامة. معربا له عن دعم الجزائر الكامل للمساهمة في نجاح رئاستها لأشغال الجمعية العامة. وموجها الدعوة للرئيس المقبل للقيام بزيارة إلى الجزائر.

ومن جانب آخر، استعرض الطرفان سبل وآفاق التعاون بينهما لحشد المزيد من الدعم لترشيح الجزائر لعضوية مجلس الأمن. خاصة من قبل دول منطقة البحر الكاريبي. وذلك تحسبا للانتخابات المزمع عقدها بالجمعية العامة يوم السادس جوان المقبل.

وقد أكد آمري براون استعداد بلاده للمساهمة في هذا الجهد انطلاقا من العلاقات المتميزة بين البلدين. وما يجمعهما من التزام مشترك بمبادئ وقيم ميثاق الأمم المتحدة وتمسك متبادل بأهداف حركة عدم الانحياز. أمام ما يشهده مناخ العلاقات الدولية من استقطاب متزايد وتوترات متصاعدة.