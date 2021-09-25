وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره المالي

أجرى ‏وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، مباحثات مع وزير خارجية مالي، عبد اللاي ديوب. للتشاور حول مسار السلم والمصالحة الوطنية في مالي وآفاق تجاوز تحديات المرحلة الانتقالية الراهنة.

كما تطرق الجانبان إلى مستجدات الأوضاع على الصعيد الإقليمي، وسبل تعزيز التعاون متعدد الأطراف خدمة لأهداف الإستقرار والتنمية في منطقة الساحل والصحراء.

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