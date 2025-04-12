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وزير الخارجية يجري محادثات مع عدد من نظرائه بتركيا

بقلم النهار أونلاين
وزير الخارجية يجري محادثات مع عدد من نظرائه بتركيا
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أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم السبت، بمدينة أنطاليا التركية، مُحادثات مع عدد من نظرائه وهذا مُواصلةً للقاءاته الثنائية على هامش “منتدى أنطاليا الدبلوماسي”.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، أجرى عطاف محادثات مع كل من وزير الخارجية لجمهورية السودان، علي يوسف أحمد. ووزير العلاقات الدولية لجمهورية فنزويلا البوليفارية، إيبان إدواردو جيل بينتو، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين للجمهورية اليمنية، شائع محسن الزنداني. وكذا وزير الشؤون الخارجية للبوسنة والهرسك، إليمدين كوناكوفيتش.

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