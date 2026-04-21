وزير الخارجية يجري محادثات مع نظيره التشادي

أجرى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج و الشؤون الافريقية، أحمد عطاف، محادثات مع نظيره لجمهورية التشاد الشقيقة.

وجاء هذا على هامش انطلاق أشغال الدورة الـ 04 للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية -التشادية. برئاسة وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف. ونظيره وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين في الخارج لجمهورية التشاد الشقيقة عبد الله صابر فضل.

