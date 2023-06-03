وزير الخارجية يجري محادثات مع نظيره من جمهورية غويانا

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، محادثات مع نظيره من جمهورية غويانا، هيو هيلتون تود.

وجاءت هذه المحادثات في إطار زيارة العمل التي يقوم بها عطاف إلى مقر الأمم المتحدة بنيويورك، حسب بيان لخارجية الجزائرية.

حيث استعرض الوزيران بمناسبة لقائهما سبل العمل معاً داخل مجلس الأمن، وهذا نظرا لترشح البلدين لعضوية مجلس الأمن في نفس الفترة 2024-2025. باسم المجموعة الافريقية بالنسبة للجزائر ومجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي بالنسبة لغويانا، يضيف البيان.

كما تطرق الطرفان إلى آفاق تعزيز التنسيق مع الدول الأفارقة الأعضاء لتشكيل كتلة موحدة داخل المجلس تأخذ على عاتقها التعبيرعن انشغالات الدول النامية والدفاع عن أولوياتها وتطلعاتها في مجالات السلم والأمن.

وأعربا الوزيران عن اعتزازهما بما يجمع البلدين من التزام مشترك تجاه مجموعة دول عدم الانحياز وكذا مجموعة الـ77 + الصين.

ومن جانب آخر، اغتنم الوزيران هذه الفرصة لاستعراض امكانيات وفرص التعاون الثنائي، لاسيما في مجالات الطاقة والفلاحة.