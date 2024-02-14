وزير الخارجية يجري محادثات ثنائية مع نظيره السيراليوني

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، يوم الأربعاء بأديس أبابا، محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية سيراليون، اليد دافيد جون فرانسيس.

ويأتي هذاعلى هامش مشاركته في أشغال الدورة العادية الرابعة والأربعين (44) للمجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي، وفق بيان للوزارة.

و خصص اللقاء- حسب البيان- ل “متابعة نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس جمهورية سيراليون, السيد جوليوس مادا بيو, إلى الجزائر في مستهل السنة الحالية وما أفضت إليه المحادثات التي أجراها مع رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, من قرارات هامة تهدف إلى توطيد التعاون الثنائي وتعزيز علاقات الأخوة والتضامن ومواصلة التنسيق البيني في المحافل الدولية، وعلى وجه الخصوص في مجلس الأمن الأممي”.