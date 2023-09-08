وزير الخارجية يحل بالمجر بتكليف من الرئيس تبون

حلّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، صباح اليوم الجمعة، ببودابست، عاصمة المجر، في زيارة عمل، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، تندرج هذه الزيارة في إطار الجهود المبذولة لإضفاء حركية جديدة على علاقات التعاون والصداقة التي تربط بين البلدين. وكذا تعزيز التشاور السياسي البيني حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن المنتظر أن يجري الوزير أحمد عطاف محادثات مع نظيره المجري، بيتر سيارتو. كما سيكون له لقاء مع ممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة في هذا البلد الصديق.