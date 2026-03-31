وزير الخارجية يحل ببروكسل في زيارة رسمية إلى مملكة بلجيكا

حلّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف. بتكليف من رئيس الجمهورية، اليوم ببروكسل، في زيارة رسمية إلى مملكة بلجيكا.

وحسب بيان الشؤون الخارجية، فإن الزيارة ترمي إلى دعم الحركية المتجددة التي تشهدها العلاقات الجزائرية-البلجيكية في الفترة الأخيرة. بهدف إرساء شراكة بينية أكثر كثافة ونجاعة وفعالية.

ومن المنتظر، خلال هذه الزيارة، أن يجري الوزير أحمد عطاف محادثات مع نظيره البلجيكي ماكسيم بريفو، وأن يستقبل من قبل السلطات العليا البلجيكية.

