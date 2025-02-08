وزير الخارجية يحل بسوريا في زيارة رسمية

حلّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بدمشق، في زيارة رسمية إلى الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

وحسب بيان للوزارة، يقوم الوزير أحمد عطاف، بزيارة إلى سوريا، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وتندرج هذه الزيارة في إطار العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين. بهدف إستعراض السبل الكفيلة بتعزيزها والانتقال بها إلى أسمى المراتب المتاحة.

كما تهدف ذات الزيارة إلى تجديد التعبير عن تضامن الجزائر. ووقوفها إلى جانب سوريا خلال هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها المعاصر.

ومن المنتظر أن يستقبل وزير الدولة، خلال تواجده بدمشق. من قبل رئيس الجمهورية العربية السورية خلال المرحلة الانتقالية، أحمد حسين الشرع. لتسليمه رسالة خطية من لدن أخيه الرئيس عبد المجيد تبون.