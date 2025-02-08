وزير الخارجية يحل بلبنان في زيارة رسمية

حلّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء اليوم ببيروت، في زيارة رسمية إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، ترمي هذه الزيارة إلى توطيد علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين. وبحث سبل السمو بها إلى أرقى الآفاق الممكنة.

فضلا عن تجديد تضامن الجزائر وتأكيد دعمها التام للبنان الشقيق وهو يسعى لتدشين عهد جديد من تاريخه، بما يعزز وحدته وسيادته وبما يحقق تطلعات شعبه في الأمن والاستقرار والتنمية والرخاء.

ومن المنتظر أن يستقبل وزير الدولة، خلال زيارته، من قبل رئيس الجمهورية اللبنانية، جوزيف عون. لتسليمه رسالة خطية من لدن أخيه الرئيس عبد المجيد تبون. كما سيجري الوزير أحمد عطاف لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين الساميين في الجمهورية اللبنانية.