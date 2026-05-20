وزير الخارجية يحل بمصر في زيارة رسمية

حلّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء اليوم بالقاهرة، في زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وحسب بيان لمصالح وزارة الخارجية، يشمل برنامج هذه الزيارة بُعدين رئيسيين.فالأول بُعد ثنائي يتعلق بالعلاقات الجزائرية- المصرية و الثاني بُعد ثلاثي مُرتبط بالأزمة الليبية.

فبخصوص البعد الثنائي، سيجري وزير الدولة محادثات مع نظيره المصري، بدر عبد العاطي. ويحظى بمقابلة السلطات العليا في هذا البلد الشقيق.

ومن جانب آخر، سيُشارك الوزير أحمد عطاف في أشغال الاجتماع الوزاري لآلية التشاور الجزائرية-المصرية-التونسية. بشأن ليبيا، وذلك بمعية وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بدر عبد العاطي. ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، السيّد محمد علي النفطي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور