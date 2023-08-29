قناة النهار وزير الخارجية يرد حول مصير شعب النيجر خلال الأزمة بقلم قناة النهار نشر في 29 أوت 2023 - 16:04 niger شارك غرِّد أرسل 42 0 وزير الخارجية يرد حول مصير شعب النيجر خلال الأزمة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/44vc8 اقرأ أيضا الديوان الجزائري المهني للحبوب والخضر الجافة يفتتح عشرة نقاط لبيع البقوليات بسطيف قناة النهار 25 أوت أمطار ورياح قوية مع بحر هائج الحرارة في هذه المناطق قناة النهار 27 أوت السردين بـ 700 دج.. غلاء الأسعار يغيب السمك عن موائد الجزائريين قناة النهار 19 أوت طالع هابط: صاحب فندق يستنجد بالنوي ويطالب السلطات بفتح تحقيق بسبب إتهامه بجلب بائعات الهوى قناة النهار 08 أوت طالع هابط: يخدمو ليل ونهار .. السلطات المحلية لتيسمسيلت راكم طالعين قناة النهار 10 أوت محاولات للمضاربة بمادة السكر ومصالح الرقابة تضرب بيد من حديد بتيارت قناة النهار 21 أوت صريح جدا: الزواج المبكر عند الجزائريين.. إستقرار أم إستعجال قناة النهار 23 أوت صريح جدا : هل يؤمن الجزائريون بالعين وكيف يتقون شرها ؟ قناة النهار 20 أوت مع كثرة التنقل.. تحديد ميزانية خاصة لاستهلاك البنزين في فترة الصيف قناة النهار 20 أوت صريح جدا: هل يهتم الجزائريون بمتابعة الأحداث قناة النهار 25 أوت