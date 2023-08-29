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قناة النهار

وزير الخارجية يرد حول مصير شعب النيجر خلال الأزمة

بقلم قناة النهار
وزير الخارجية يرد حول مصير شعب النيجر خلال الأزمة
niger
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وزير الخارجية يرد حول مصير شعب النيجر خلال الأزمة

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