وزير الخارجية يرد على مُمثل دولة من الجوار: كلام وضيع!

رد وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، في خطاب ألقاه اليوم خلال أشغال النقاش العام للجمعية العامة للأمم المتحدة، على كلام ممثل دولة من الجوار.

وقال أحمد عطاف في رده على المعني: “كلام وضيع لا يليق بمقام كهذا، ولغة قليلة الأدب.. ولا يصح أبدا مجاراته في هذا الإندفاع اللفظي التافه والدنيء”.

وأضاف الوزير: “إن مثل هذه اللغة المنحطة قليلة الأدب، لن يرد عيها بلدي إلا بلغة مؤدبة راقية. وهي اللغة التي تعكس بصدق، صدقه ووفائه بما يجمعه بدول شعوب المنطقة من روابط متجذرة. لا تتأثر ولا تهتز بالعوامل الظرفية العابرة. ولا على رداءة من يقفون وراء إذكائها”.

وتابع الوزير عطاف: “لدى بلدي إرادة صلبة ويد ممدودة وصدر رحب، كلما إستدعت الظروف التعاطي مع كل أشقائنا. من أجل بناء صرح ساحلي ينعم بالأمن والأمان والسكينة”.

ولفت الوزير، إلى أن الجزائر، تخطو اليوم خطوات ثابتة على النهج القويم الذي أرساه رئيس الجمهورية. لتقوية الإستقرار السياسي والمؤسساتي للبلاد. ولبناء إقتصاد قوي ومتنوع ينهي التبعية لقطاع المحروقات. ولتعزيز الطابع الإجتماعي للدولة الجزائرية كمبدأ ثابت.

وأضاف عطاف، أن هذا النهج، قد أثمر بتكريس أمن وإستقرار البلاد وترسيخ مسارها الديمقراطي. لا سيما من خلال الإنتخابات الرئاسية الأخيرة. وكذا بإرساء مقومات نهضة إقتصادية كاملة وشاملة وهي النهضة التي ردت للإقتصاد الجزائري مكانته في إفريقيا ضمن أقوى الإقتصاديات الثلاث الأقوى قاريا.

وأكد الوزير، أن الجزائر تعمل على تعزيز علاقاتها مع الدول الشقيقة، كما ترمو لمواصلة العمل مع كافة الدول الأعضاء في منظمتنا الأممية، لإحياء المبادئ والقيم المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة.