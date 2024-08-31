وزير الخارجية يزور المتحف الإثنوغرافي السلوفيني

أدى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم السبت، زيارة للمتحف الإثنوغرافي السلوفيني الذي يحتضن معرضا للصور والصناعات التقليدية الجزائرية تحت عنوان “رحلة عبر الذاكرة - مناظر الجزائر الطبيعية”.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، أشاد الوزير أحمد عطاف بهذه المبادرة التي ستسمح بالتعريف بالجزائر وموروثها الثقافي في سلوفينيا. وتسهم في تعزيز التواصل الانساني والثقافي بين البلدين.

ويسلط هذا المعرض الضوء على عدد من المناظر الخلابة والصناعات التقليدية الجزائرية. من خلال ذكريات المواطنة السلوفينية نينا زدرافيتش التي عاشت طفولتها بالجزائر خلال ستينات القرن الماضي رفقة والدها الطبيب.

وجاءت هذه الزيارة، على هامش زيارة العمل التي يقوم بها الوزير، الى جمهورية سلوفينيا بتكليف من رئيس الجمهورية.