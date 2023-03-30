وزير الخارجية يستعرض آفاق تعزيز العمل العربي المشترك مع أبو الغيط

تلقى اليوم الخميس وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، إتصالا هاتفيا من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وحسبما أفاد به بيان للوزارة، فقد إستعرض خلاله الطرفان آفاق تعزيز العمل العربي المشترك. وكذا تنفيذ قرارات القمة العربية التي انعقدت بالجزائر في نوفمبر الفارط .

و خلال هذا الإتصال الهاتفي، هنأ أبو الغيط وزير الخارجية عطاف بمناسبة تعيينه على رأس الدبلوماسية الجزائرية. وتبادل معه التهاني والتبريكات بحلول الشهر الفضيل. كما استعرض الطرفان علاقات التعاون بين الجزائر وجامعة الدول العربية. وكذلك آفاق تعزيز العمل العربي المشترك. تحقيقا لمصالح الأمة العربية وخدمة لقضاياها. وعلى رأسها القضية الفلسطينية, حسب ما ذكر البيان.

كما أضاف ذات المصدر أنه في هذا الاطار، أن وزير الخارجية عطاف إغتنم هذه الفرصة لطرح موضوع متابعة تنفيذ قرارات قمة الجزائر. مشددا على أهمية تشكيل الآليات المتفق عليها بهذا الخصوص. لاسيما اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالعمل من أجل نيل دولة فلسطين الشقيقة العضوية الكاملة بالأمم المتحدة. وقد تم الإتفاق على معالجة هذه المواضيع في إطار التنسيق بين الأمانة العامة والممثلية الدائمة للجزائر لدى جامعة الدول العربية”.