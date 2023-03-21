وزير الخارجية يستعرض العلاقات “الجزائرية التركية” مع نظيره التركي

تلقى اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، إتصالا هاتفيا من أخيه وزير خارجية الجمهورية التركية،مولود تشاووش أوغلو. الذي هنأه بمناسبة تعيينه على رأس الدبلوماسية الجزائرية متمنيا له التوفيق في أداء مهامه.

وح)سب بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، فقد إستعرض الوزيران خلال المكالمة، العلاقات “الجزائرية-التركية” القائمة على الصداقة والتعاون والتضامن. حيث أعربا عن إرتياحهما للمستوى الذي بلغته وما يميزها من حركية في ظل العناية الدائمة والمتابعة المباشرة من قبل رئيسي البلدين الشقيقين. اللذين تحدوهما إرادة مشتركة في إرساء شراكة اقتصادية شاملة. مع تعزيز التنسيق السياسي حول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما تطرق الطرفان إلى المستجدات المتعلقة بالجهود المبذولة لتجاور مخلفات الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق بجنوب تركيا مطلع الشهر المنصرم. حيث جدد الوزير أوغلو الإعراب عن امتنانه للجزائر، قيادة وحكومة وشعبا، نظير الهبة التضامنية الواسعة مع بلاده على إثر هذه الكارثة