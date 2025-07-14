وزير الخارجية يستعرض مع نظيره البلجيكي تعزيز التعاون والشراكة في الأمن والسلم  

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي لمملكة بلجيكا ماكسيم بريفو الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، أجرى وزير الدولة محادثات على إنفراد مع نظيره البلجيكي. أعقبتها جلسة عمل موسعة بمشاركة أعضاء وفدي البلدين.

حيث سمحت هذه المحادثات باستعراض واقع علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين وبحث سبل الدفع بها. إلى آفاق أسمى تتماشى مع الإمكانيات الهائلة التي يتوفران عليها.

وأشار المصدر نفسه، أن الطرفان اتفقا على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة تكفل إضفاء حركية جديدة على التعاون الثنائي. لا سيما من خلال تنشيط آليات المتابعة ومراجعة الإطار القانوني. وكذا تشجيع التفاعل بين أوساط الأعمال بغية انتهاز فرص الشراكة الممكنة في الميادين الاقتصادية. على غرار الطاقات المتجددة والنقل والمناجم والصناعات الغذائية والمنتجات الصيدلانية.

وفي ذات السياق، تطرق الوزيران إلى علاقات الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وإلى الجهود المشتركة. الرامية لتعزيز السلم والأمن والتنمية المستدامة في الفضاء الأورو - متوسطي.

وفي ختام اللقاء، تبادل الطرفان الرؤى والتحاليل حول جملة من القضايا الدولية والإقليمية الراهنة وعلى وجه الخصوص المستجدات التي تشهدها القضية الفلسطينية والتطورات التي تعرفها منطقة الساحل الصحراوي وكذا الحرب الروسية – الأوكرانية.

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