وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس نيجيريا

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الجمعة. المبعوث الخاص لرئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، باباغانا كينجيبي، الذي حلَّ بالجزائر ظهيرة اليوم.

وتسلم الوزير أحمد عطاف من ضيفه رسالة خطية موجهة إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. من قبل نظيره النيجيري، بولا أحمد تينوبو، بصفته الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تبادل الآراء والتشاور حول تطورات الأوضاع في جمهورية النيجر.

وجدد الوزير أحمد عطاف التعبير عن موقف الجزائر الرافض للانقلاب العسكري على الرئيس الشرعي في هذا البلد الشقيق والجار. والداعي إلى عودته إلى منصبه الدستوري بصفته رئيس جمهورية النيجر.

وفي سبيل ذلك، شدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية على ضرورة تفعيل كافة الطرق والسبل الدبلوماسية والسلمية. وتجنب خيار اللجوء إلى القوة الذي لا يمكن إلا أن يزيد الأوضاع تعقيداً وتأزماً وخطورةً على النيجر وعلى المنطقة برمتها.