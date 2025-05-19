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وزير الخارجية يستقبل المدير الإقليمي بمعهد “GGGI”

بقلم نادية بن طاهر
وزير الخارجية يستقبل المدير الإقليمي بمعهد “GGGI”
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استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعهد النمو الأخضر العالمي (GGGI)، مامادو تونكارا.

وحسب بيانٍ للوزارة، سمح اللقاء ببحث آفاق التعاون بين الجزائر ومعهد النمو الأخضر العالمي. في سياق استكمال إجراءات انضمام بلادنا إلى هذه المنظمة الدولية الحكومية. لا سيما في الميادين المرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة والانتقال الطاقوي.

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